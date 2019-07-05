، "الخطيب": إستراتيجية تواكب توجه وأهداف رؤية المملكة 2030 لاستقبال 50 مليون سائح ،

محمد بن مسعود - الدمام - "هيئة السياحة" تلتقي رجال الأعمال والمستثمرين والبنوك في غرفة الرياض

نظّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, ورشة عمل لرجال الأعمال والمستثمرين في القطاع والبنوك السعودية، أمس بالرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب؛ وممثلي قطاع الأعمال المهتمين بالسياحة من المستثمرين والمؤسسات التمويلية وممثلي اللجان السياحية في الغرف التجارية.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خلال كلمة ألقاها، أن اللقاء يترجم توجهات الهيئة بإشراك القطاع الخاص، وهذا ينسجم مع طموحات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للرقي بصناعة السياحة وتطويرها بوصفها رافداً أساساً للاقتصاد الوطني، ومصدراً مستقبلياً يعزّز الإيرادات ويسهم بفعالية في توفير الوظائف تنفيذاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح، أن الإستراتيجية ستواكب توجه وأهداف رؤية المملكة 2030 لاستقبال 50 مليون سائح، مضيفاً أن المملكة تتمتع بمزايا طبيعية وجغرافية وأثرية لا بد من تفعيلها والاستثمار فيها، لتكون نقاط جذب سياحية وروافد اقتصادية محلية.

وقدّمت الهيئة للمشاركين أول مخرجات الإستراتيجية الوطنية للسياحة لأخذ آرائهم حول ما توصلت إليه الإستراتيجية، كما شهدت الورشة عرضاً عن المشاريع السياحية الكبرى.

وتطرقت كذلك إلى جوانب تحتاج إلى حضور المستثمر فيها للوصول لتحقيق الأرقام المستهدفة للسياح من الداخل والخارج، لكنها تحتاج إلى الاستثمار في رفع الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية، مثل النقل الجوي والمطارات والخدمات الأساسية مثل قطاع الإيواء وشركات تأجير السيارات، والمرشدين السياحين، وأيضاً لا بد من صناعة منتجات سياحية جديدة، وهذه الأمور تتطلب شفافية في الحوار والنقاش بين الجميع.

وتسعى الورشة للإسهام في استيعاب رؤية وتوجهات المستثمرين وتطلعاتهم ضمن الإستراتيجية السياحية في المملكة التي تعمل عليها الهيئة حالياً، حيث إن معظم تجارب الدول الناجحة في هذا المجال تقوم على القطاع الخاص الذي يبني السياحة الداعمة للمداخيل الاقتصادية الموفرة لفرص العمل.

وأوضحت هيئة السياحة في الورشة، أنها ليست منافساً للقطاع الخاص، وأن دورها سيكون تشريعياً ورقابياً، وبإمكان القطاع الخاص الاضطلاع بدور فعال ورئيس للنهوض بالقطاع.

وشهدت الورشة نقاشات وحوارات جادة وشفافة، وكان من أهم مخرجات اللقاء التعرف على تحديات الاستثمار في المجال السياحي، وتحديد المعوقات، ودعم المستثمرين وتحفيزهم نحو الاستثمار في صناعة السياحة والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر.

يُشار إلى أن هذا اللقاء واحد من سلسلة لقاءات أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ لمشاركة جميع الأطراف في بناء الإستراتيجية السياحية الوطنية.