وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

توفيت فجر اليوم الجمعة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد والدة الأمير محمد بن نايف والأمير سعود بن نايف. ونشر الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “إنا لله وإنا إليه لراجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتنا الصالحة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد والدة سيدي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز”.

وأضاف: “أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خير منها”. وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الخبر بشكل واسع حيث دونوا عبارات الدعاء للأميرة الراحلة بأن يتغمدها الله برحمته ويجعل مثواها الجنة كما قدموا التعازي للأمير محمد بن نايف والأمير سعود بن نايف.