اتهامات لـ “جامعة الباحة” بالمماطلة في تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح الطلاب .....

أكد عدد من طلاب جامعة الباحة أن الجامعة تجاهلت الأحكام القضائية الصادرة بشأن رد رسوم الماجستير على الرغم من الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف واجبة النفاذ. “حسب قولهم”. وحسب “المدينة” قال الطالب علي يوسف الغامدي : تتلخص معاناتي التي يشاركني فيها الكثير من زملاء مرحلة الماجستير من خلال مطالبة جامعة الباحة لنا أثناء دراستنا بدفع رسوم دراسية لمرحلة الماجستير دون وجه حق، مما دعانا للجوء للمحكمة الإدارية.

وتابع: بموجب أوامر سامية حصلنا على أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد الجامعة من محكمة الاستئناف تقضي بإعادة جميع الرسوم المحصلة بغير وجه حق للطلاب والتمكين من الدراسة واستلام الوثائق بعد التخرج. وأردف: لكننا ما لبثنا أن دخلنا دوامة أخرى من المطالبات مع الجامعة بعد تخرجنا فرغم وجود الأحكام القضائية ترفض الجامعة الالتزام بها وتنفيذها. وقال الطالب محمد العمري أنه عند التقديم تم التأكيد من قبل الجامعة بأن المبالغ المدفوعة سوف تعاد في حسابات الطلاب إلا أن ذلك لم يحدث وطالب بإعادة المبلغ المدفوع أسوة بزملائه بالجامعات الأخرى. من جهته قال المتحدث الرسمي لجامعة الباحة، الدكتور ساري الزهراني،: سبق أن وجّه مدير الجامعة، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، باتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي تلك الأحكام لتنفيذها من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة؛ علمًا بأن الجامعة أتاحت لجميع الطلاب المعنيين باستكمال دراستهم وتسليم وثائقهم، أما فيما يخصّ الرسوم الدراسية، فإن الجامعة في انتظار توجيه الجهات العليا”.