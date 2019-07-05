«الأرصاد» تصدر تنبيهات عاجلة: أمطار ورياح على 7 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، عددًا من التنبيهات العاجلة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة؛ حيث تشهد بعض مناطق المملكة رياحًا ترابية نشطة وهطول أمطار رعدية.

وقالت الهيئة في التنبيهات التي اطلعت عليها «عاجل»، إن منطقة الباحة -وتشمل (العقيق، والباحة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة)- تشهد هطول أمطار رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مستوى الرؤية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً.

وصدر التنبيه نفسه لمنطقة جازان وتشمل (أبو عريش، الدائر، طوال، الدرب، العارضة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، هروب) من الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساءً، ومنطقة مكة المكرمة وتشمل (الطائف وميسان) من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة من مساء اليوم، ومنطقة عسير وتشمل (أبها، الحرجة، النماص، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، محايل) من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

Advertisements

أما منطقة الرياض وتشمل (الأفلاج، الخرج، الدوادمي، السليل، العاصمة الرياض، عفيف، وادي الدواسر) فتشهد رياحًا ترابية نشطة وتدني مستوى الرؤية من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وكذا منطقة مكة المكرمة وتشمل (أضم، القنفذة، الليث) من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً، والمنطقة الشرقية (الأحساء وبقيق) حتى الرابعة عصرًا.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن طقس اليوم الجمعة، توقعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض حتى منطقة نجران، وتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) حتى مرتفعات الطائف.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فقد أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح السطحية لتكون غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 18-45 كيلو مترًا/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وبالنسبة إلى الخليج العربي، فإنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-42 كيلو مترًا/ساعة، مع ارتفاع الموج مترًا إلى مترين.

