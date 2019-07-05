السعودية اليوم / تعاوني تبوك يدشن حملة للإسهام في تحجيج المسلمين الجدد



تبوك 2 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 5 يوليو 2019 م واس

دشّن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك, حملة "حج ودعوة 1440" للإسهام في تحجيج المسلمين الجدد ", ممن لم يسبق لهم الحج بدعم من المحسنين وأهل الخير, من خلال الإسهام في المشروع الذي تبلغ قيمة السهم فيه 6000 ريال كفالة حاج، أو مبلغ 500 ريال للمشاركة في كفالة حاج.

وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك سعيد بن علي الغامدي, أن المكتب يستهدف هذا العام تحجيج 49 من المسلمين الجدد, وذلك تواصلاً لبرنامج الحج والعمرة, الذي ينظمه المكتب بشكل مستمر للمسلمين الجدد لبيان تعاليم الإسلام السمحة وكيفية أداء مناسك الحج والعمرة, إضافة إلى إقامة العديد من البرامج التثقيفية والدروس الدينية التي تنورهم لأمور الدين.

وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره لكل من دعم وأسهم في البرامج التي ينفذها المكتب التعاوني.

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13:53ت م

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