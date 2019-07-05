السعودية اليوم / إيقاف عنصرين مشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي بتونس



تونس 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي عنصرين مشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي بكل من منطقة حفوز بمحافظة القيروان وسط تونس ومنطقة المنيهلة التابعة للعاصمة تونس.

وقال المتحدّث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلى في تصريحات اليوم: "إن العنصرين صادر بحقهما أحكام بالسجن" ,مضيفاً أنّ عمليّة الإيقاف تأتي في إطار حملات نفذتها فرق الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني.

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13:23ت م

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