شكرا لقرائتكم العمل تلزم مكاتب الاستقدام باستقبال العاملة المنزلية في المطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-05 العمل تلزم مكاتب الاستقدام باستقبال العاملة المنزلية في المطار متابعات الخليج 365 -الرياض Advertisements ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكاتب وشركات الاستقدام باستقبال العاملة المنزلية القادمة للمملكة لأول مرة في المطار وتسليمها إلى العملاء. وقال متحدث العمل خالد أبا الخيل: سعياً من الوزارة لحصول العملاء على أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات وصول العاملة المنزلية إلى صاحب العمل؛ أصبحت مسؤولية استقبال العاملة المنزلية وتسليمها للعميل على مكاتب الاستقدام؛ وذلك للعاملات القادمات لأول مرة إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض.









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