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مشهد نادر .. تحول النهار إلى ليل بعد كسوف الشمس كلياً
متابعات الخليج 365 - متابعة
في مشهد نادر تمّ رصد تحول النهار إلى ليل بعد كسوف الشمس كلياً في دولة تشيلي في أمريكا الجنوبية ليلة أمس.
وأظهر مقطع فيديو اختفاء قرص الشمس تدريجياً، وحلول الظلام فيما وثّق الأهالي والسياح هذه اللحظة النادرة بكاميرا هواتفهم.
والمعروف أن كسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريباً، ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء.
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