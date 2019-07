راشد الماجد يشعل أجواء جدة : أنا المجنون وعاجبني جنوني

2019-07-05

متابعات الخليج 365 - جدة

أشعل الفنان راشد الماجد الأجواء في ليلة طرب جداوية بامتياز ضمن موسم جدة حيث قدّم العديد من الأعمال الفنية التي نالت استحسان الجماهير التي تفاعلت معها بحرارة.

أشعل الفنان راشد الماجد الأجواء في ليلة طرب جداوية بامتياز ضمن موسم جدة حيث قدّم العديد من الأعمال الفنية التي نالت استحسان الجماهير التي تفاعلت معها بحرارة.

وتحمّس جماهير راشد الماجد وتعالت صيحات الإعجاب مع كل وصلة غنائية يقدمها الفنان المحبوب الذي صدح بالعديد من الأغاني التي يعشقها جمهوره والتي من بينها أنا الأبيض، استغنيت أنا عنك، ويلاه، حلال فيه الجرح، غير الناس، طحت من عيني، all of us MBS، اسقني حب، تحدوه البشر، يرضيك، وغيرها.

وردّد جمهور راشد الماجد معه أغنية عاش سلمان يا بلادي وامتلأت أجواء القاعة بالحماس والوطنية.

واحتضنت الصالة المغلقة في مدينة جدة حفل الفنان المتألق راشد الماجد، مساء الخميس، ضمن فعاليات موسم جدة 2019.

Advertisements

وتفاعل الجمهور مع أغنية ‏All of us M B S من كلمات، عبدالله أبو راس وألحان أحمد الهرمي.

وتقول كلمات الأغنية:

‏All of us M B S

لك الغلا والسمع الطاعه ..

تامر فداك ارواحنا تامر !

مايغرق اللي بشتك شراعه ..

والدار يامحمد بك تفاخر !

‏All of us M B S

رؤيتك للتطوير وابداعه ..

يجد معها الشعب ويثابر !

تنويع مصدر دخل وصناعه ..

ومرأه تعيش بعصرها الزاهر !

‏All of us M B S

لو بالوطن عدوان طمّاعه ..

حزمك لهم ولخشمهم كاسر !

اللي يكيل نرد له صاعه ..

وكل الفتن نقطع لها الدابر !

‏All of us M B S

ياسيدي لا دقت الساعه ..

حنا معك ماضين للآخر !

محمد قلوب الناس مرباعه ..

حفيد أبوالظفرات والظافر !

‏All of us M B S