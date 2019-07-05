قرقاش: نقف مع السودان في العسر واليسر

2019-07-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

عبّر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تمّ بين المجلس الانتقالي العسكري الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير والذي يُؤسس لانتقال السلطة بشكل سلمي وسلس.

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وقال قرقاش : نُبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مُبشّر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهّد لهذا الاتفاق.

وتابع : نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يُعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع.

وأعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ليباد، في وقت مبكر من الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.