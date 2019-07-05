إيداع ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة في حسابات المستفيدين

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الخميس) معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2,032,459,811 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,397,560,189ريالا. وأضاف أن المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,545,640ريالا، بينما تم صرف 102,108,982 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 340,245,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.

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