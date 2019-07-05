آل الشيخ: ترقبوا مُفاجآت “موسم الرياض”

وعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بتقديم مفاجآت خلال «موسم الرياض» الذي سيتم الإعلان عنه في أواخر أغسطس القادم. وقال آل الشيخ عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «أنهيت قبل قليل اجتماعاً مهماً لوضع اللمسات الأخيرة لموسم الرياض». وأضاف: «ترقبونا في أواخر شهر أغسطس لبداية الإعلان عن الموسم الذي سيكون بعد ذلك بشهرين.. ترقبوا مفاجآت أتمنى أن تُعجبكم».

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