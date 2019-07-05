:

.

أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض، أمس (الخميس)، عن موعد العرض الجماهيري لفيلم Born A King (وُلِد ملِكاً) الذي اشتركت في إنتاجه المملكة وإنجلترا وإسبانيا.

وأوضحت أن العرض سيبدأ في دور العرض السينمائي بالرياض نهاية شهر سبتمبر القادم، وهو يتناول قصة رحلة الملك فيصل إلى بريطانيا في عام 1919م عندما كان عمره 13 عاماً.

والفيلم من إنتاج الإسباني أندريس غوميز الحاصل على “أوسكار”، ومن إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف السعودي بدر السماري وري لوريجا وهنري فريتز.

ويتولى دور البطولة في الفيلم المصوَّر في الرياض ولندن طفلٌ سعودي عمره 8 سنوات، والممثلون هيرموني كورفيلد، وإد سكرين، وجيمس فليت، ولورانس فوكس، إضافة إلى 80 شاباً سعودياً.

وكان مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قد نفذ عرضين خاصّين للفيلم في مارس وأبريل الماضيين، وحضرهما مجموعة من الدبلوماسيين والإعلاميين.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن موعد عرض فيلم “وُلِد ملِكاً” في دور السينما بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.