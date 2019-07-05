سفارة المملكة في الفلبين تصدر بيانًا بشأن آخر مستجدات قضية اختفاء الطيار عبدالله الشريف

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أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، أمس الخميس، بيانًا حول آخر مستجدات قضية اختفاء الطيار عبدالله الشريف في الفلبين.
وقالت السفارة في بيانها، إن السفير عبدالله البصيري التقى مدير هيئة الطيران الفلبيني لبحث القضية وتبادل المعلومات والاطلاع على آخر نتائج التحقيقات. وأفاد الجانبان بأن جميع الجهات لازالت تعمل وتبحث وتحقق في هذه القضية.
يذكر أن عبدالله الشريف يدرس مع شقيقه في الفلبين، الطيران على نفقتهما الخاصة، وذهبا للتدريب، وخرج عبدالله مع مدربه للتدريب ليختفيا في 17 مايو ولم يعثر لهما على أي أثر حتى الآن.
سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #الفلبين يلتقي بمعالي مدير عام هيئة الطيران المدني الفلبيني بشأن قضية اختفاء المواطن/ عبدالله خالد الشريف pic.twitter.com/Oqd0KW5ug6— السفارة في الفلبين (@KSAembassyPH) July 4, 2019
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