- 1/3
- 2/3
- 3/3
:
.
احتفظ مواطن في الثمانين من عمره بريال عربي منذ عام 1363هـ حتى الآن، أي كان في الخامسة من عمره.
وكشف المواطن حمدي عابد الثقفي صاحب الـ83 عامًا، تفاصيل رحلة احتفاظه بالريال العربي، قائلًا ” في عام 1363هـ كنت مع والدي في مكة، وكان وقت قدوم الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وكنا في منطقة البيبان، وجلسنا في انتظار الملك، رجالًا وحريمًا وأطفالًا “.
وأوضح أن الملك عبدالعزيز رحمه الله عندما حضر بدأ يوزع مبالغ مالية عبارة عن ريالات عربية، مضيفًا ” تمكنت من الوصول للملك، وقدم لي بيديه عددًا من الريالات وكان نصيبي أكثر من 24 ريالًا، وكان لها شأن في ذلك الزمان وتبقى معي منها هذا الريال الذي لا زلت أحتفظ به حتى الآن “.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يروى قصة احتفاظه بريال عربي قبل 77 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.