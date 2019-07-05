مواطن يروى قصة احتفاظه بريال عربي قبل 77 عاما

:



.

احتفظ مواطن في الثمانين من عمره بريال عربي منذ عام 1363هـ حتى الآن، أي كان في الخامسة من عمره.

وكشف المواطن حمدي عابد الثقفي صاحب الـ83 عامًا، تفاصيل رحلة احتفاظه بالريال العربي، قائلًا ” في عام 1363هـ كنت مع والدي في مكة، وكان وقت قدوم الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وكنا في منطقة البيبان، وجلسنا في انتظار الملك، رجالًا وحريمًا وأطفالًا “.

Advertisements

وأوضح أن الملك عبدالعزيز رحمه الله عندما حضر بدأ يوزع مبالغ مالية عبارة عن ريالات عربية، مضيفًا ” تمكنت من الوصول للملك، وقدم لي بيديه عددًا من الريالات وكان نصيبي أكثر من 24 ريالًا، وكان لها شأن في ذلك الزمان وتبقى معي منها هذا الريال الذي لا زلت أحتفظ به حتى الآن “.



