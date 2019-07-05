اخبار السعوديه

مواطن يروى قصة احتفاظه بريال عربي قبل 77 عاما

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

:

.
احتفظ مواطن في الثمانين من عمره بريال عربي منذ عام 1363هـ حتى الآن، أي كان في الخامسة من عمره.

وكشف المواطن حمدي عابد الثقفي صاحب الـ83 عامًا، تفاصيل رحلة احتفاظه بالريال العربي، قائلًا ” في عام 1363هـ كنت مع والدي في مكة، وكان وقت قدوم الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وكنا في منطقة البيبان، وجلسنا في انتظار الملك، رجالًا وحريمًا وأطفالًا “.

Advertisements

وأوضح أن الملك عبدالعزيز رحمه الله عندما حضر بدأ يوزع مبالغ مالية عبارة عن ريالات عربية، مضيفًا ” تمكنت من الوصول للملك، وقدم لي بيديه عددًا من الريالات وكان نصيبي أكثر من 24 ريالًا، وكان لها شأن في ذلك الزمان وتبقى معي منها هذا الريال الذي لا زلت أحتفظ به حتى الآن “.

2037d2e266.jpg

e0c77bc0f7.jpg


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يروى قصة احتفاظه بريال عربي قبل 77 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا