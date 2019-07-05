نظام إلكتروني جديد لإدارة رواتب موظفي القطاع الخاص.. إليك التفاصيل

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تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على إطلاق نظام إلكتروني جديد لإدارة رواتب موظفي القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام القادم 2020م.

وأوضح مدير الدعم التقني بالمؤسسة عبد الرحمن الحصيني أن إدارة النظام الجديد ستكون عبر شركة “مدد” بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والبنوك الوطنية، مبيناً أنه يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاشتراك فيه سيكون اختيارياً وبرسوم رمزية.

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وقال خلال حديثه أمس الأربعاء في ورشة عمل “برنامج حماية الأجور” بالغرفة التجارية بالشرقية، إن النظام سيوفر العديد من الخدمات من بينها إصدار بطاقات الرواتب للعاملين السعوديين وغير السعوديين، دون الحاجة لمراجعة البنوك، وتسجيل بيانات المنشآت في التأمينات الاجتماعية، ورصد بيانات الموظفين وأجورهم بنسبة عالية من الدقة تصل إلى 99%.

وأضاف الحصيني أن الخدمة ستساعد إدارات الموارد البشرية على حل كافة الإشكالات التي تواجهها في عمليات إدارة الرواتب، وتسجيل الأجور وإرسالها إلكترونياً إلى وزارة العمل، والتأمينات الاجتماعية.

من جهته، حذر مدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل محمد المطيري من عدم التزام المنشآت الخاصة برفع ملفات أجور عمالتها، أو التأخر في ذلك، أو عدم الالتزام بمتطلبات دفع الأجور كالدفع بغير العملة المحلية أو عدم رفع الكشف مفصلاً، محذراً من العقوبات والغرامات التي تترتب على ذلك.

