شركة سعودية تكسب تعويضاً بقيمة 7.3 مليون دولار ضد مجموعة bein sports القطرية

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كسبت شركة “سيليفيجن” السعودية في 20 يونيو الماضي حكماً قضائياً ضد مجموعة bein sports القطرية في محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وألزم قاضي المحكمة المجموعة القطرية بدفع تعويضات بمبلغ، 7.3 مليون دولار أمريكي، إضافة قيمة التكاليف البالغة 692 ألف دولار، وذلك بعد خرق bein sports للعقد المبرم بين الطرفين بشأن توزيع منتجات beinللمستخدمين التجاريين وساكني السعودية.
وكانت الدعوى قد تقدمت بها bein sports لدى محكمة مركز دبي المالي العالمي؛ لكنها خسرت الدعوى، وأوجب عليها القاضي دفع التعويضات وقيمة التكاليف خلال 30 يوماً من صدور الحكم.
وتواجه مجموعة bein sports عدة قضايا تتعلق بالاحتكار والفساد في بلدان عربية وأوربية، وأصدرت هيئة المنافسة في المملكة في يوليو 2018 قراراً بالتحقيق في مخالفتها لنظام المنافسة..، حيث شرعت الهيئة في تحريك الدعوى الجزائية ضد المجموعة القطرية.
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