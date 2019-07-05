“الصحة” تعتمد ضوابط صرف “بدل التميز” لموظفيها بأثر رجعي

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اعتمدت وزارة الصحة ضوابط “صرف بدل” التميز للموظفين المستحقين من ذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، عن العامين الماليين 2017 و2018.

وذكرت الوزارة في تعميم لمسؤوليها، أن استقبال الطلبات للعام المالي 2017م عن الفترة من 3/ 4/ 1438هـ وحتى 13/ 4/ 1439هـ يبدأ اعتبارا من 15/ 11/ 1440 وحتى 14/ 1/ 1441هـ، واستقبال الطلبات للعام المالي 2018م عن الفترة من 14/ 4/ 1439هـ وحتى 23/ 4/ 1440هـ يبدأ اعتبارا من 15/ 3/ 1441 وحتى 14/ 6/ 1441هـ.

وأضافت أن الطلبات التي تحتوي على عناصر تأليف كتب علمية أو تثقيفية أو الحصول على براءة اختراع جهاز طبي أو ابتكار تركيبة جهاز طبي أو علاج أو طريقة تسهم في تطور المجال الطبي..، يتم فيها توجيه لجنة بدلات الكادر الصحي بالمنطقة أو المحافظة للنظر في استحقاقهم، إضافة لإرسال أصل المعاملات التي تحتوي العناصر للجنة الفرعية في ديوان الوزارة لدراستها واتخاذ ما تراه مناسبا.

