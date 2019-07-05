“الطاقة” تعمل لرفع توطين قطاع الصناعة الكهربائية إلى 50% خلال 6 سنوات

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كشف نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، أن الوزارة تخطط لرفع نسبة التوطين في قطاع الصناعة الكهربائية من 20% إلى 50% بنهاية عام 2025.

وأوضح أن المملكة تستورد ما قيمته 25 مليار ريال سنوياً من المعدات الصناعية الكهربائية، وأن الوزارة تخطط لرفع نسبة توطين هذا القطاع من 20% حالياً إلى 50% بنهاية العام 2025 لإضافة نحو 15 ملياراً للناتج المحلي سنوياً، وتوفير 10آلاف فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات.

وأضاف العبد الكريم خلال افتتاحه اليوم الخميس ورشة العمل التي تنظمها الوزارة بعنوان “الاستثمار في القطاع الصناعي الكهربائي” بحضور ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية، أن الورشة ستتضمن عرض فرص استثمارية تقارب في قيمتها 4 مليارات ريال، تتركز في المعدات وكابلات الضغط العالي، والعدادات الذكية.

كما تتضمن الفرص الاستثمارية التي ستعرض في الورشة، الاستثمار في أنظمة التحكم الآلي، وبعض معدات صناعة الطاقة المتجددة..، وسلسلة المدخلات الصناعية لهذه المعدات والآلات.

