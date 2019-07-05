الحصيني: نشاط «رياح البوارح» بعدة مناطق.. وتحذير لقادة المركبات

توقّع الباحث في الفلك والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا لرياح البوارح على الرياض والمنطقة الشرقية والساحل الغربي، تستمر اليوم الجمعة وغدًا السبت.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الجمعة وغدًا السبت نشاط لرياح البوارح على حوض الخليج العربي وما بين الرياض والشرقية والساحل الغربي.. آمل من قائدي المركبات الحذر أثناء القيادة بين الطرق الرابطة بين تلك المناطق خاصة أنها توافق إجازة نهاية الأسبوع، وأمطار متوقعة على أجزاء من جازان وعسير».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران، وتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح السطحية، لتكون من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 18- 45 كيلو مترًا/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر. وبالنسبة للخليج العربي فإنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و42 كيلومترًا/ساعة، مع ارتفاع الموج ما بين متر ومترين.