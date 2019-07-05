طقس الجمعة.. استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

أصدرت هيئة الارصاد والبيئة، الخميس، توقعاتها لطقس غد الجمعة، مشيرةً إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع توقعات بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على بعض المرتفعات.
وفي تقرير لها بشأن طقس الجمعة، توقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران، فيما توقعت الهيئة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) تمتد الى مرتفعات الطائف.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح السطحية، لتكون من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 18-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وبالنسبة للخليج العربي فإنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين.
وأظهرت خرائط الطقس، أنَّ درجات الحرارة تصل أقصاها على الإحساء مسجلة 46 درجة مئوية، بينما تنخفض العظمى على أبها لتصل إلى 31 درجة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
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