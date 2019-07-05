بالإنفو جراف.. المرور: 4 إجراءات لسلامة الإطارات خلال الصيف

نصَحَ المرور السعودي، قائدي المركبات، باتباع الإجراءات اللازمة لتفادي انفجار الإطارات مع ارتفاع درجة الحرارة صيفًا.

وأكد الحساب الرسمي للمرور السعودي في «إنفو جراف» نشره على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضرورة التحقق من مستوى ضغط الهواء داخل الإطار، وتجنب زيادة حمولة المركبة، والتأكد من سلامة الإطارات وفحصها دوريًّا، والحرص أثناء شراء الإطارات على اختيار أنواع ذات جودة ممتازة.

كان المركز الوطني لسلامة الطرق، أوضح في إحصائيات صادرة عن الإدارة العامة للمرور، ارتفاع ضحايا الحوادث المرتبطة بالإطارات في النصف الأول من عام 2019، مؤكدًا الدور الرئيسي لملاك المركبات والسائقين في الحد من ذلك، بالاهتمام بفحص إطارات مركباتهم على الأقل مرتين في العام؛ ليساهموا في الجهود الملموسة المبذولة من الجهات المعنية بسلامة المرور، من أجل تقليل عدد الضحايا وتحجيم المشكلة.

وأفاد المركز بأن انفجار الإطار عامل سببي في وقوع 518 ضحية على الطرق بين المدن خلال النصف الأول من 2019، مشيرًا إلى وقوع ثلاث ضحايا يوميًّا على الطرق الخارجية بين المدن؛ بسبب الإطارات.

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وارتفعت الوفيات المرورية بسبب الإطارات بنسبة 69%، خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وكذلك زيادة بنحو 28% في أعداد المصابين في هذا النوع من الحوادث للفترة ذاتها.

كان «المرور السعودي»، حذر قائدي المركبات، في سلسلة تغريدات سابقة على موقع «تويتر»، من فقدان التركيز أثناء السير على الطرق؛ نظرًا لما ينتج عن ذلك من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين، متابعًا «يجب على قائد المركبة أثناء القيادة، الحفاظ على تركيزه، وأن يكون مستعدًا لأي أمر قد يفاجئه على الطريق».

وأضاف أن الظروف المفاجئة لقائدي المركبات أثناء السير على الطرق، تتمثل في: « حيوانات عابرة للطريق، أعمال صيانة على الطريق، عبور المشاة، وكذلك تغيرات الجو المفاجئة».

كما حذَّر المرور السعودي، من تجاهل إشارة «أمامك أفضلية»، كونه مخالفة مرورية، مشيرًا إلى أن عدم الوقوف وقوفًا تامًّا عند تلك الإشارة في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية، يعد مخالفة مرورية، منوهًا بأن التقيد بالتعليمات واجب للحفاظ على السلامة المرورية.

