إيقاف البحث عن غواص جدة المفقود لحلول الظلام

علمت «عاجل» أنَّ الجهات المعنية وفرق الإنقاذ أوقفت البحث عن الغوَّاص المفقود الكابتن بسام بخيت أمام شاطئ بهادر بجدة.

وقالت المصادر: إنه نظرًا لصعوبة البحث ليلًا تمَّ إيقاف البحث، على أن يتم استئنافه فجر الجمعة، وكان الغواص بسام بخيت قد فُقد مساء الخميس بعد أن دخل البحر للغوص للتدريب على منافسات مسابقة الغوص الحر.

وكشف الكابتن سراج، صديق الغواص المفقود بسام بخيت، والذي فُقِد اليوم أمام شاطئ بهادر بجدة، أن بسام فُقد ظهر الخميس أثناء التدريب والتجهيز لمسابقة الغوص الحر.

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ولا يزال البحث جاريًا عن الغواص المفقود في انتظار توجيهات وتعليمات الجهات المختصة.

وأضاف أنَّ الغوص الحر يعتمد على طول حبس النفس تحت الماء، وهو النزول إلى الماء بدون معدات الغوص الترفيهي (بدون أسطوانات هواء). ولكن من المفترض البقاء داخل الماء لمدة دقائق معدودة وبعدها الصعود إلى سطح الماء.

والكابتن كان يتجهز للمسابقة ولكسر أرقام قياسية حققها غواصون آخرون، ولكن ربي يجمعنا فيه بخير.