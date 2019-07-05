بالفيديو.. شقيق طالبة جامعة حائل لـ«عاجل»: واثق في محاسبة كل المتسببين بوفاة أختي

قال ممدوح صالح الشمري، شقيق الطالبة المتوفاة في جامعة حائل (فاطمة الشمري) إنه على ثقة من محاسبة كل المتسببين في وفاة شقيقته.

وأضاف ممدوح، عبر مقطع فيديو خصَّ به «عاجل»، إنَّه يقدِّم شكره لأمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، على مبادرته بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة شقيقته فاطمة.

وأوضح شقيق الطالبة المتوفاة أنَّ أسرته تتكون من سبعة أفراد؛ الوالد توفي، وفاطمة (طالبة جامعة حائل) توفيت، وعبدالعزيز كان يعاني من إعاقة حركية وأبكم وتوفي أيضًا. مبينًا أنَّه يعيش مع باقي الأسرة الآن.

ووجَّه ممدوح شكره لكلِّ مَن واساه وعائلته في مصابهم الأليم.

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وكانت جامعة حائل، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، وفاة طالبة بعد إصابتها بحالة تشنج في قاعة دراسية بمجمع كليات الطالبات.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة، حصلت «عاجل» على نسخة منه في حينه، بأنَّ الطالبة سقطت أرضًا إثر تعرُّضها لحالة تشنُّج، وحاولت أستاذتها وزميلاتها إفاقتها، كما تم استدعاء الهلال الأحمر الذي نقل الطالبة إلى مستشفى حائل العام، إلا أنَّها توفيت قبل وصولها إلى المستشفى، حسبما أوضح الفريق الطبي الذي استقبل الحالة.

وكان مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا، وجه بتشكيل لجنة لتقصي الظروف المحيطة بوفاة طالبة جامعة حائل بعد إصابتها بحالة تشنج في قاعة دراسية بمجمع كليات الطالبات.

وقالت إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، في بيان لها: «إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طالبة جامعة حائل وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/10/1440هـ، وجه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحيا، بتشكيل لجنة لتقصي الظروف المحيطة بوفاة طالبة جامعة حائل، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر دخول فرقة الإسعاف إلى الجامعة واستلام الحالة وتقديم الإجراءات العلاجية لها».