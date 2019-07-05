الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 1440هـ ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة



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