أول تعليق من "ريما بنت بندر" بعد مباشرة عملها سفيرة للمملكة بأمريكا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر حسابها في "تويتر"، في أول تعليق لها عقب مباشرتها اليوم مهام عملها كسفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في ‏مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

وكانت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، قد التقت أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في واشنطن.

وجرى خلال الاجتماع بحثُ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين؛ فيما يصب في مصلحة العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار إلى أن الأميرة ريما بنت بندر أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

السيرة الذاتية للأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية في واشنطن

من Akhbaar24