أول تعليق من "ريما بنت بندر" بعد مباشرة عملها سفيرة للمملكة بأمريكا

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قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر حسابها في "تويتر"، في أول تعليق لها عقب مباشرتها اليوم مهام عملها كسفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".
وكانت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، قد التقت أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في واشنطن.
وجرى خلال الاجتماع بحثُ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين؛ فيما يصب في مصلحة العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
يشار إلى أن الأميرة ريما بنت بندر أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.
السيرة الذاتية للأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية في واشنطن
من Akhbaar24
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.