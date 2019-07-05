“شغال” التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440/ والإختيار بين عدد من الباقات تحت...

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن نظام المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل، حيث يستفيد من هذا النظام 230 ألف حاج وحاجة من المقيمين بالسعودية، ويتم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك طبقاً للبرامج والباقات المدرجة عليه، وهو السبيل الوحيد للتسجيل لحجاج الداخل عبر 190 شركة ومؤسسة لحج الداخل.

بدأ بالأمس التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك تسهيلاً على 230 ألف حاج للتقدم للحج دون الوقوع تحت مظلة الشركات المضللة، حيث يعتبر هذا المسار الإلكتروني هو السبيل الوحيد لحجز الحج لحجاج الداخل وهو تحت رعاية وزارة الحج والعمرة، وتقوم الوزارة بمتابعة تحديثات الموقع حتي يتحمل عملية التسجيل.

ونتابع معكم لحظة بلحظة أخر أخبار التسجيل لحجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني، التي وفرته وزارة الحج والعمرة السعودية، كطريق وحيد للتسجيل دون تلاعب الشركات بالحجاج، ويوجد ضغط كبير على عملية التسجيل، وقد قامت الوزارة بتحديث النظام بحيث يتحمل الضغط عليه أثناء التسجيل.

بالفعل إنطلق منذ قليل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المقيمين بالأراضي السعودية، حيث بدأ التسجيل من اليوم الخميس 1 ذي القعدة ومستمر حتي 7 ذي الحجة، ويوفر هذا النظام قيام الحجاج المقيمين بالمملكة العربية بالإستفادة بأفضل الباقات لخدمة وتسكين الحجاج، وقد أتاحت وزارة الداخلية الإستثناء لتكرار الحج هذا العام.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح باب المرحلة الثانية من التسجيل لحجاج الداخل من يوم الخميس 1 ذي القعدة حتي السابع من دي الحجة 1440 هجرياً، ولا يعتبر إلزاماً أن يكون المتقدم قد سبق له الدخول على المرحلة الأولي من المسار الإلكتروني، حيث أن هذه المرحلة كانت للتعريف بالبرنامج وباقات الحج، وسيكون بداية التسجيل بدايةً من اليوم الخميس 1 ذي القعدة 1440، في تمام الساعة الثامنة صباحاً، مع الإلتزام بإدخال بيانات المتقدم صحيحة ليتمكن من معرفة أحقيته في الحج من عدمه.

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رابط التسجيل على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هجرياً

موعد بداية التسجيل لحجاج الداخل 1440

يبدأ التسجيل من الخميس الموافق 1 ذي القعدة 1440 حتي 7 ذي الحجة 1440 هجرياً.

مراحل التسجيل على المسار الإلكتروني

آلية التسجيل على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

الدخول على رابط المسار الإلكتروني.

إدخال البيانات الشخصية للمتقدم مما يتح له التأكد من أحقيتة في الحج.

ثم يتم إختيار باقة الخدمة وإصدار الفاتورة.

وبعد السداد يتم رفع البيانات لوزارة الداخلية بالتنسيق مع المسار لإصدار تصريح.

ثم ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لوضع ترتيبات إستقباله وخدمته.

باقات الحج وأسعارها لحجاج الداخل 1440