وزارة العدل تدعو 61 مرشحًا لوظائف بالمرتبة الخامسة

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دعت وزارة العدل 61 مرشحًا لوظائف مساح للرجال بالمرتبة الخامسة إلى الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة دخول المقابلة الشخصية، التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

وأعلنت وزارة العدل سابقاً توفر 54 وظيفية شاغرة في جميع مناطق المملكة للرجال بالمرتبة الخامسة وفتحت مجال التقديم عليها خلال الفترة من 15 شوال 1440 هـ إلى 19 شوال 1440 هـ، إذ تم الانتهاء من تحديد المدعوين إلى المطابقة وإجراء المقابلة الشخصية ونشر النتائج على الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الوظائف، تأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة..، وبما ينعكس إيجابيًا على المستفيدين.





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