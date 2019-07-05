آبل تلقت طلبات إزالة أكثر من 700 تطبيق من متجرها

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ضمن تقرير الشفافية نصف السنوي الذي تنشره آبل ، قدمت هذه السنة قسم جديد يظهر عدد طلبات الدول والحكومات لإزالة التطبيقات من متجرها وتجاوبها مع تلك الطلبات.

وأشار التقرير إلى أن شركة آبل تلقت 80 طلب إزالة من 11 دولة تشمل 770 تطبيق. كانت الصين وروسيا في مقدمة تلك الدول وصاحبة العدد الأكبر من التطبيقات التي لا تعجبها وتريد إزالتها من المتجر.

وكانت الصين قد تقدمت بعدد 56 طلب إزالة تشمل 626 تطبيق استجابت منها آبل لعدد 517 تطبيق وقامت بإزالتها من المتجر بالفعل.

بينما روسيا كانت قد تقدمت بعدد 10 طلبات إزالة لعشرة تطبيقات نفذتها آبل بالكامل.

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وذلك تلقت آبل طلبات إزالة من عدد آخر من الدول من بينها المملكة العربية السعودية التي طلبت إزالة تطبيق ينتهك قوانين الخصوصية.

وترفض آبل الامتثال لطلبات الإزالة التي لا تقدم مع أساس قانوني يدعمها، أو التي لا تكون واضحة المعالم ولا تحدد سبب الطلب.

تلك كانت طلبات إزالة التطبيقات، أما عموماً فقد تلقت آبل 29183 طلب حكومي رسمي للحصول على بيانات مستخدمين من 213737 جهاز استجابت منها آبل إلى 22691 طلب، وكانت معظم تلك الطلبات تتعلق بأجهزة مسروقة أو ضمن تحقيقات حول عمليات احتيال.

وعلى مستوى الولايات المتحدة فقد تلقت الشركة ما بين 3-499 طلب رسمي من وكالة الامن القومي للحصول على بيانات من 1505-1999 حساب آبل، ولا تحدد آبل العدد بدقة وذلك نتيجة طلب الولايات المتحدة الأميركية ذلك.

يمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل حول الشفافية لدى آبل في تقريرها للنصف الثاني من عام 2018.

