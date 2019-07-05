فيسبوك تعلن عن حل المشاكل التي واجهت تطبيقاتها الثلاث منذ الأمس

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عانت تطبيقات المنصة الاجتماعية الثلاث فيسبوك وانستقرام وواتساب من انقطاع في خدماتها؛ تمثلت في عدم قدرة المستخدمين على ارسال أو استقبال الملفات والصور فيما بينهم، كما اختبر المستخدمون مشاكل في تحميل الوسائط من صور وفيديوهات في الصفحات الرئيسية لحساباتهم على الانستقرام وفيسبوك.

لتعلن المنصة في وقت مبكر من اليوم على أنها قامت بإصلاح المشاكل التي واجهها المستخدمون في تطبيقاتها المختلفة، عبر تغريدة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المنافس “تويتر”.

https://twitter.com/FBBusiness

حيث قالت فيسبوك بأن المشكلة تم التعامل معها وحلها وسوف تعود خدماتها لجميع المستخدمين، معبرة عن اعتذارها لما سببته المشكلة لهم، مع تونيه حساب انستقرام الرسمي على أن الخدمة ستعود بشكل طبيعي أيضاُ.

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فيما بدأت مشاكل الانقطاع وقصور خدمات تطبيقات فيسبوك المختلفة تظهر للمستخدمين البارحة، في مناطق مختلفة من العالم كان للمستخدمين في الدول العربية نصيب منها، حيث لاحظ المستخدمين عدم قدرة التطبيقات على تحميل الصور والفيديوهات كما هو الحال عند ارسال صوراً أو مقاطع فيديو عبر فيسبوك ماسنجر أو واتساب.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تعاني منها المنصة من مثل هذه المشاكل وقطع الخدمة بشكل جزئي عن المستخدمين.

فقد تعرضت تطبيقات فيسبوك في إبريل الماضي لخلل مشابه أدى إلى انقطاع الخدمة عن عدد واسع من المستخدمين لساعات.

ثم أصلحت الشركة العطل منوهةً إلى أن الخلل يرجع إلى تهيئة الخوادم التي تستخدمها الشركة في إدارة خدماتها دون الافصاح عن السبب بشكل واضح.

والجدير بالذكر أن المنصة الاجتماعية بدأت تشهد مشاكل وانقطاعات متتالية بوتيرة متصاعدة بعد إعلان مديرها التنفيذي عن خطته لدمج التطبيقات الثلاث.

والتي تعني بتسهيل التراسل بين جميع مستخدمي خدمات فيسبوك ضمن بيئة آمنة، حيث ستتمتع جميع المحادثات في التطبيقات بميزة التشفير.

