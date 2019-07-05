الان تتابع شاهد التفاصيل: 405 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن طرح 405 وظائف شاغرة للجنسين للاسبوع المقبل بالتعاون مع الشركات السعودية في القطاع الخاص. وبحسب التفاصيل فإن الجهات التي أعلنت عن الوظائف هي: جمعية مودة للحد من الطلاق/ نساء شركة الوسيلة للدعاية والإعلان/ نساء معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب/ رجال Advertisements جمعية مودة للحد من الطلاق/ رجال شركة اباريل/ نساء كرز لنن/ نساء شركة الحاسب العربي/ رجال شركة نسما وشركاهم/ رجال أما المؤهلات المطلوبة فهي البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والشهادة المتوسطة (الكفاءة) والشهادة الإبتدائية. وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد التفاصيل: 405 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.