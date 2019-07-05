بالصور.. أمانة مكة تتلف 8 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، ضبط ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الأمانة: ضمن الحملات التصحيحية التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة، بالتعاون مع إدارة المسالخ و بلدية المعابدة الفرعية، تم ضبط معمل عشوائي مخالف يُستخدم لتحضير وإعداد وتخزين السمبوسك والكنافة في بيئة تفتقر أدنى الاشتراطات الصحية. وأشارت الأمانة إلى أنه تمت مصادرة وإتلاف ٨ أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وفي سياق ذي صلة، أعلن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرب جاهزية مسالخ الأنعام بمكة المكرمة، بعد استحداث مسالخ نموذجية جديدة، وتطوير عدد منها لمعالجة بعض أوجه القصور في تنظيم الذبائح، وتلافي المخالفات والإيفاء بحاجة الأهالي وزوار العاصمة المقدسة.

وقال القويحص، إن الأمانة تعكف منذُ وقت مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج؛ حيث تم وضع خطة استراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة؛ لرفع طاقتها الاستيعابية، وزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن جميع مشاريع المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

وأكد القويحص على ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشاريع، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، مشددًا على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية، وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، مع رفع مستوى الأداء لجميع العاملين، وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي تتم بواسطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.