رياضي / الاتحاد العربي لكرة القدم ينتخب رئيسه الجديد في 31 يوليو الجاري



الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس خلال الفترة من 6 حتى 23 من شهر يوليو 2019 الجاري، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ 31 من الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب الرئيس محمد روراوه لمناقشة استقالة معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة الاتحاد.

واطلع المجلس في مستهل الاجتماع على التقارير المالية والإدارية والفنية للاتحاد، بالإضافة للإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب الاستقالة.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لآل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعي ونجاح كبير خلال رئاسته للاتحاد وما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت حضوراً متميزاً في الموسم الماضي، معرباً عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق.

وكلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس محمد روراوه.

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