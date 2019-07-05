السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أصيب خمسة من عناصر الشرطة العراقية اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وصرح مصدر أمني عراقي بأن عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم داعش الإرهابي في وادي زغيتون جنوبي كركوك وانفجرت لدى مرور سيارة تعود للشرطة، مما أدى إلى إصابة خمسة من عناصرها بجروح مختلفة.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات العراقية اليوم إلقاء القبض على ثلاثة قياديين بارزين في تنظيم داعش تسللوا إلى محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان صحفي:" إن القوات العراقية تمكنت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر قيادية في داعش بعد تسللها إلى ناحية الرياض بكركوك".

وأضاف "إنه تم خلال هذه العملية ضبط 3 بنادق كلاشنكوف وقنابل ومعدات تفجيرية أخرى كانت بحوزتهم"، مشيرًا إلى أنه تم تسليم هذه العناصر إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معهم.

وفي سياق أمني متصل، أفادت وزارة الدفاع العراقية بأنه جرى اعتقال مسؤول عسكري بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في قضاء الدوز وسط البلاد.

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