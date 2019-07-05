الأزهر الشريف يختتم الدورة الرابعة لتحدي القراءة العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة تحدي القراءة العربي في عام 2015.

وقالت منى سعيد الكندي، الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي، إن احتفالية اليوم بمشاركة مليون ونصف مليون طالب أزهري بالدورة الـ4 لتحدي القراءة، التي شارك فيها أكثر من 13 مليون طالب خلال هذا العام.

وأضافت الكندي على هامش الاحتفالية التي نظمها الأزهر الشريف في القاهرة، إنهم سيطلقون برنامجاً تلفزيونياً لتحدي القراءة العربي لتطوير المسابقة.

‎