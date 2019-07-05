شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: وضع خطط لخفض حوادث المرور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

ترأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه أمس (الخميس)، اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور وكيل الإمارة حسين آل سلطان، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.

وشدد أمير المنطقة على مضاعفة الجهود ووضع الخطط اللازمة، وتنفيذها بالشكل الذي يسهم في خفض الحوادث المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

بعد ذلك قام مدير مرور المنطقة المكلف العقيد نهار العنزي باستعراض جدول أعمال اللجنة الذي تمت مناقشته بشكل مفصل لإيجاد الحلول المناسبة التي تكفل سلامة مستخدمي الطريق، إذ وجه أمير الجوف بتنفيذ ما جاء من توصيات في اجتماع اللجنة والعمل الفوري على تحقيقها على أرض الواقع والرفع بما تم إنجازه.