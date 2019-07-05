شكرا لقرائتكم خبر عن 21 خطة تنفيذية من 8 جهات استعدادا للتعداد الـ5 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، إعداد 21 خطة تنفيذية ضمن المرحلة التحضيرية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، مؤكدا أن الاستعدادات لبدء الانطلاق متكاملة بمشاركة 8 جهات حكومية. وأوضح أن الخطة تشتمل على جميع مهمات وأعمال ومتطلبات تنفيذ التعداد، وتغطي بشكل مفصل جميع مراحل العمل، حيث عقد أمس الأول (الأربعاء) بمقر الهيئة العامة للإحصاء الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمشروع تعداد السعودية 2020، بمشاركة وزارات الداخلية، والدفاع، والصحة، والتجارة والاستثمار، والتعليم، ومركز المعلومات الوطني، ومؤسسة البريد السعودي، وقد تم طرح ما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، وخطة التصانيف والأدلة، والكوادر البشرية والتدريب، والخرائط والعنوان البريدي، وعدد من المواضيع المتعلقة بتقنية المعلومات والأعمال الميدانية.

وأوضح التخيفي أن التشاركية التي تعمل بها كافة الجهات الحكومية ستمكن الجميع من استثمار كافة وسائل التقنيات الحديثة التي تساعد على توفير قاعدة عريضة من البيانات سيتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية، كما ستوفر بيانات تفصيلية لم تكن متوفرة بسبب طبيعة التقنيات والبرامج المستخدمة في التعداد السابق قبل 10 سنوات، حيث تعمل الهيئة مع شركائها من الجهات الحكومية على تطوير وبناء قاعدة بيانات جيومكانية موحَّدة تغطي جميع مدن وقرى المملكة، ما يتيح التحول التام للتعامل مع البيانات الجغرافية للصورة الرقمية في جميع مراحل التعداد، وإمكانية تبادل البيانات مع عملاء الهيئة في القطاعات المختلفة. وثمَّن الدعم الكبير الذي تجده الهيئة والجهات الحكومية الأخرى من القيادة الرشيدة في سبيل إنجاح أعمال التعداد.

يذكر أن 255 يوما تفصلنا عن انطلاق التعداد، حيث صدرت في وقت سابق موافقة المقام السامي الكريم على أن يكون مساء الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020 بداية أعمال العد الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن في السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، وقد دشّنت الهيئة بوابة خاصة بأعمال التعداد يمكن الاطلاع عليها ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأعمال التعداد.