شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن فهد: استقطاب الشركات العالمية يحسن خدمات المطارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية أن تكون مطارات المنطقة خياراً أولاً للمسافرين، باستقطاب الشركات العالمية، وفتح المزيد من الوجهات المحلية والدولية، وتقديم خدمات تنافسية للمشغلين والمسافرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين تجربة السفر.

ونوه خلال استقباله، في مكتبه أمس، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، بما توليه القيادة الرشيدة، من اهتمامٍ بقطاع الطيران المدني، تمثل في الدعم الكريم الذي تفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ضمن إسهامات المملكة الفاعلة على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن قطاع الطيران والنقل الجوي شهد تطوراً ملحوظاً أخيرا، وما زالت آمال كبيرة معقودة على هذا القطاع، ليكون مشاركاً في تحقيق التنمية عبر توفير الوظائف وابتكار الخدمات اللوجستية.

من جهته، لفت رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن الهيئة تعمل بدعم القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير مرافق النقل الجوي، والإسهام في تحسينها. وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على تطوير مطارات الشرقية وفق الإمكانات المتاحة، وتلبية احتياج أهالي المنطقة، والربط بينها وبين مختلف الوجهات المحلية والدولية.