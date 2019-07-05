نائب أمير الرياض يستقبل العمريني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، أمس، رئيس المحكمة العامة عبدالله بن محمد العمريني، الذي قدم للسلام على سموه.

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، أمس، رئيس المحكمة العامة عبدالله بن محمد العمريني، الذي قدم للسلام على سموه.

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