التطبيق سعودي.. ورجْع الصدى أسكتلندي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إدنبرة) أشار تقرير لـ«بلومبيرغ» إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير

أشار تقرير لـ«بلومبيرغ» إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أضحى لها صدى في أسكتلندا التي تبعد آلاف الكيلومترات عن السعودية . وذكر أن قطاع مزارع تربية الأسماك في أسكتلندا يشهد توسعاً سريعاً، منذ أن أعلن الأمير محمد بن سلمان خططاً لترسيخ مفهوم جودة الحياة في المملكة، خصوصاً المساعي الهادفة إلى تغيير العادات الغذائية، بما يبعد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكري. ونسبت «بلومبيرغ» إلى مدير الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة رئيس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية قوله إن التغييرات الاجتماعية ستساعد في تحويل الاستهلاك نحو الأطعمة البحرية. وتتضمن «رؤية السعودية 2030» مضاعفة استهلاك الفرد من الأسماك إلى 13 كيلو غراماً بنهاية 2020، ثم إلى 22 كيلو غراما، وهو المتوسط العالمي، بحلول 2030. ولهذا نشطت مزارع أسماك السالمون قرب إدنبرة بأسكتلندا على أمل تصدير منتجاتها للسعودية، لتلحق بقطاع السالمون النرويجي الذي حقق نجاحات كبيرة في الأسواق السعودية.

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