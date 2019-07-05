شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون دولار من السعودية لإنشاء مدارس في الأردن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)وقع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردنية الدكتور محمد العسعس، اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس حكومية في مناطق مختلفة في الأردن بقيمة 50 مليون دولار، ضمن تعهدات المملكة في قمة مكة المكرمة.
وأكد سفير المملكة لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وقوف بلاده بجانب الأردن ودعمها اقتصادياً، وقال «إن المملكة ستستمر في دعم الأردن الشقيق»، مؤكداً على روابط الأخوة التي تجمع البلدين على مر السنين.
فيما أعرب العسعس عن شكر وتقدير المملكة ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة حيث ترتبط الأردن مع السعودية بعلاقات وطيدة ومتميزة رسخ وعزز دعائمها خادم الحرمين الشريفين وملك الأردن.
من جانبه، أكد الدكتور الخضيري، أن هذه الاتفاقية تعبر بوضوح عن الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين السعودي والأردني، آملاً أن يكون هذا المشروع ذا أثر مباشر في تطوير المستوى التعليمي الذي من شأنه رفع المستوى المعرفي للشعب الأردني العزيز، والتقدم في جميع المجالات.
إلى ذلك، أكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي الأردني الدكتور وليد المعاني، أن هذه المساعدات تهدف إلى دعم بناء المدارس وزيادة كفاءتها لتحسين نوعية التعليم وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في الأردن، منوهاً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.
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