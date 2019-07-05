شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: نقص «المحلاة» 40 %.. وخطة طوارئ للمعالجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكدت شركة المياه الوطنية، أنه تم تعويض النقص الحاصل في كميات المياه المحلاة التي تغذي مدينة الدمام ومحافظات الخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة وتوابعها، إذ بلغ النقص المائي من المياه المحلاة 40% من قبل الجهة المنتجة، بسبب انكسار خط نقل المياه المحلاة التابع لشركة مرافق، وهو ما ترتب عليه خفض الشركة لكميات الضخ خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي: «إن الانكسارات المتكررة من خط المياه المحلاة التابع لشركة مرافق تبدد جهود الشركة في خدمة عملائها بالمياه المحلاة»، لافتاً النظر إلى أن الشركة قامت على الفور بتفعيل خطة الطوارئ التي يتم العمل بها في مثل هذه الحالات الخارجة عن نطاق عمل الشركة خاصة مع تكرار حدوثها خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن الشركة تواصلت مباشرة مع الجهة المنتجة للمياه، التي لم تحدد حتى الآن مدة إصلاح الكسر. ولفت إلى أن هذا الأمر دفع شركة المياه الوطنية للاستعانة بتشغيل مياه الآبار لتعويض النقص، مشيراً إلى أن ذلك يترتب عليه انخفاض طفيف في مستوى جودة المياه، واستقبلت الشركة بلاغات العملاء على هاتف طوارئ (939) وباشرتها، ودعمت العقارات التي تقع على أطراف الشبكة بالصهاريج، بالإضافة إلى نقل ضغوط المياه متى ما دعت الحاجة.