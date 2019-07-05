شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يسقط طائرات حوثية «مسيّرة» أطلقت باتجاه مطار جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسقطت قوات التحالف طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

وحسب المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، تمكنت قوات التحالف أمس (الخميس) من اعتراض وإسقاط طائرات «مسيّرة» أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه جازان، موضحا أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.

وأكد العقيد المالكي استمرار تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.