مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطلق برنامج «الكفاءات المتميزة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إطلاق برنامج «الكفاءات المتميزة»، الهادف لاستقطاب المواطنين والمواطنات حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وتنمية قدراتهم المهنية وإعدادهم لشغل مناصب إدارية في بيئة عمل متطورة ومحفزة، وذلك ضمن برامج مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الرائدة في قطاع الأعمال لدعم وتمكين الشباب.
ويقدم البرنامج الذي يستمر 12 شهراً دورات تدريبية وتأهيلية مكثَّفة للمرشحين في عدة مجالات وظيفية بالمدينة الاقتصادية تشمل (الهندسة الصناعية والمعمارية، وإدارة المشاريع، وتطوير الأعمال، إلى جانب الاقتصاد والإدارة، والإدارة المالية وإدارة التسويق).
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