شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي ولي عهد أبوظبي وحاكم الشارقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الخميس) اتصالاً هاتفياً، برئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وعبر الرئيس السبسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعياً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين، اتصالين هاتفيين أمس بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

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وعبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص العزاء والمواساة في وفاة نجل حاكم الشارقة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب ولي عهد أبوظبي عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، كما أعرب حاكم الشارقة عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة.

من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لهيرلي، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.