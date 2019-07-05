شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. السعودية تطلق «طريق مكة» للتيسير على حجاج 3 دول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

استقبل رئيس هيئة الطيران المدني عبد الهادي المنصوري، عصر أمس (الخميس) بمجع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، أولى رحلات الحج القادمة من بنغلاديش وعلى متنها 237 حاجا.

وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن لـ«الخليج 365» زيادة في عدد الدول المستفيدة من مبادرة «طريق مكة» لتشمل الهند وباكستان وتونس وماليزيا وإندونيسيا، مؤكدا أن المبادرة فخر للمملكة. من جهته، قال الجاسر إنه تم توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، إذ وفرت الخطوط السعودية خدمات متكاملة لهذا الموسم. وأضاف «نتطلع لنقل 1.2 مليون حاج على متن رحلات السعودية من أكثر من 100 وجهة من دول العالم».

وكانت أولى الرحلات الجوية الناقلة لحجاج باكستان المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» لعام 1440هـ وصلت أمس إلى مطار المدينة المنورة وعلى متنها 367 حاجا، بعد انطلاقها من مطار إسلام آباد الدولي، بحضور وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري، ووزير الطيران بباكستان سمرور خان، ورئيس وفد المملكة الخاص بمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، وعدد من المسؤولين.

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وأكد وزير الطيران الباكستاني سمرور خان، جهود المملكة في إطلاق هذه المبادرة التي تطبق لأول مرة في باكستان هذا العام، وتمخض عنها مغادرة أول رحلتين للحجاج الباكستانيين من مطار إسلام آباد الدولي، إذ جرى إنهاء إجراءاتهم ومغادرتهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة. من جهته، أشاد وزير الشؤون الدينية الباكستاني بما يحظى به الحجاج الباكستانيون من اهتمام بالغ طيلة العام سواءً في الحج أو العمرة. وقال في كلمة له: «العالم يشهد للمملكة مواقفها النبيلة في خدمة الإسلام، وهي مهبط الوحي، ووصلت أياديها البيضاء إلى المسلمين كافة، وكل عام يشهد المسلمون تطوراً في مشاريع التوسعة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي مستوى الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين على حد سواء، وهذا يدل على اهتمام قيادة المملكة بكل ما يخدم المسلمين ويسهل عليهم أداء نسكهم».

من جانبه، بارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان تدشين مبادرة طريق مكة للشعب الباكستاني، مشيراً إلى أنها أحد أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته المملكة كأحد برامج رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى اختصار الوقت والجهد المبذول بتيسير عناء السفر على حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهته، أفاد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، أن المبادرة تحظى بإشراف ومتابعة وزير الداخلية، الذي يحرص على تنفيذها على أكمل وجه. واطلع الجميع على عملية سير مبادرة طريق مكة في مطار إسلام آباد الدولي، وتنظيم خدمة الحجاج الباكستانيين لتسهيل تنفيذ إجراءات سفرهم إلى المملكة بإشراف من الجانبين السعودي والباكستاني.