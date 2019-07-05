شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات مخصصة لاستقبال 463 حاجاً وحاجة ماليزيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (كوالامبور)

وصل 463 حاجًا وحاجة ماليزيين، أمس (الخميس)، إلى مطار المدنية المنورة بعد انطلاقهم من مطار كوالالمبور في مملكة ماليزيا، وذلك على أولى الرحلات الجوية الناقلة للحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لعام 1440هـ، التي دشنت أمس في مطار كوالالمبور للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن أنهيت جميع إجراءات دخولهم إلى المملكة عبر مسارات مخصّصة في المطار لتسهيل أدائهم فريضة الحج.

حضر تدشين المبادرة وزير الشؤون الدينية بمكتب رئيس الوزراء في ماليزيا الدكتور مجاهد يوسف، ومن الجانب السعودي نائب رئيس اللجنة الإشرافية اللواء خالد بن فهاد الجعيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود حسين قطان، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن بالمملكة. وعبر الدكتور مجاهد يوسف عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على تطبيق هذه المبادرة في ماليزيا للعام الثالث على التوالي.

وبين أن هذه المبادرة تعمل على تسهيل مهمة حجاج ماليزيا بكل يسر وسهولة، ومساعدة الحاج في إيصاله لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإيصال المقتنيات الشخصية للحاج بالدور السكنية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.