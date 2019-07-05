شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث مستجدات إدراج اللغة الصينية في المناهج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، خلال لقائه بالسفير الصيني لدى المملكة تشن ويتشينغ، في مكتبه أمس، الموضوعات المشتركة في المجالات العلمية، وسبل تطوير الدراسات والبحوث بين الجامعات السعودية والصينية وفق اتفاقيات مشتركة تعزز وتدعم خطة البلدين، وتحقق التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الحكومة الصينية.

كما ناقش الجانبان مستجدات التوجه الجديد لإدراج اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم في المملكة، وإمكانية تعزيز حيثيات ومفاصل البرامج المتعلقة بذلك من تدريب واستقطاب وابتعاث يحقق الأهداف، ويعزز العلاقات بين البلدين.

من جهة ثانية، وجه وزير التعليم بفتح باب التقديم على برامج التدريب الطبي في المملكة المتحدة وأيرلندا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي إضافة إلى بكالوريوس الطب البشري، ابتداءً من غرة ذي القعدة الجاري ولمدة عشرة أيام، من خلال التسجيل عبر بوابة «سفير».

وأوضحت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي، أن البرامج الطبية التي ستشمل الزمالات في التخصصات العامة والتخصصات الدقيقة بـلغت 358 مقعداً، فيما بلغت مقاعد البكالوريوس لدراسة الطب البشري 118 مقعداً في المملكة المتحدة وأيرلندا وجامعة الخليج العربي، مضيفةً أن المقاعد تستهدف تغطية احتياج القطاع الصحي وتأهيل الكوادر الوطنية.