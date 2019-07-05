شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطالب «حقوق الإنسان» بإلزام الحوثي كشف خرائط الألغام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)طالب المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي أمس مجلس حقوق الإنسان بالضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية؛ للكشف عن خرائط وحقول الألغام التي زرعتها، والتوقف عن زرع المزيد منها في المناطق السكنية، وكذلك الكشف عن مكان ومصير كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وإرسال إخطارات لأسرهم ومحاميهم تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهم، والتوقف عن عمليات الخطف والإخفاء القسري.
وأوضح البذيجي في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، أنه منذ انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014 على الشرعية وسيطرتها على العاصمة (صنعاء)، ارتكبت العديد من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية للشعب اليمني على مدار 5 سنوات، في انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
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