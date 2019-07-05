مصر تشن حملات رقابية على محطات الوقود قبل تحريك أسعار البنزين

قال مصدر مسؤول في جهاز حماية المستهلك المصري، إن حملات مكثفة يشنها الجهاز على محطات تموين الوقود بجميع المحافظات لوقف أي تجاوزات أو محاولات لتخزين البنزين والسولار.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن مراقبي الجهاز يستخدمون حق الضبطية القضائية فورا ضد أي تجاوز من جانب تجار الوقود.

وتترقب مصر رفعا لأسعار الوقود في إطار خطة إصلاح اقتصادية تستهدف خفض الدعم الموجه لغير المستحقين، واستبداله بآليات أكثر انضباطا لخدمة الغرض الأساسي من الإعانات الحكومية.

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وعادة ما تشهد الساعات الأخيرة قبيل تطبيق تحريك أسعار الوقود تكدسا غير مبرر في محطات الوقود رغبة من المستهلكين في اللحاق بالأسعار القديمة، في حين تجنح بعض الجهات إلى إرسال مركبات من ذوات الخزانات الكبيرة في محاولات لتخزين الوقود والاستفادة من فارق السعر بعد الزيادة.

ورغم التكدس على المحطات، تصر الجهات الحكومية على أنها لم تعلن حتى الآن عن التوقيت الذي حددته لرفع أسعار البنزين أو عن حجم الزيادة.

وفي تصريحات للعين الإخبارية نفى حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، صحة جميع أسعار البنزين الجديدة التي يجري تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وقال إنها "لا أساس لها من الصحة".

ويتم تداول البنزين حاليا بسعر 7.75 جنيه للتر البنزين 95 أوكتان، و6.75 جنيه للتر البنزين 92 أوكتان، و5.5 جنيه للتر البنزين 80 أوكتان، و5.5 جنيه للتر السولار.

